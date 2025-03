Endlich! Dieser Testlauf hilft dem Augsburger Stadtmarkt

Von einem Wunder wollen wir nicht reden. Aber wer hätte gedacht, dass es in der Endlosdiskussion um die Öffnungszeit am Augsburger Stadtmarkt doch noch einmal Bewegung geben könnte? Lieber wurde in den vergangenen Jahren das Pro und Contra der Schließung um 14 Uhr debattiert. Immer wieder, ohne Ergebnis.

Nun gibt es einen Durchbruch. Endlich! Der Stadtmarkt öffnet samstags ab 19. April bis 17 Uhr. Viele Kunden werden sich darüber freuen. Sie hatten sich die längere Öffnungszeit gewünscht. Jetzt müssen die Besucher zeigen, dass sie dieses Angebot annehmen. Nur wenn auf Dauer der Umsatz für die Stadtmarkt-Händler stimmt, kann die Öffnungszeit bis 17 Uhr sich bewähren. Der Test dauert mehrere Monate. Das reicht für eine aussagekräftige Bewertung.

Gegner der Verlängerung argumentieren mit Personalproblemen

Man weiß aus zurückliegenden Diskussionen, dass ein Teil der Händler die verlängerte Öffnungszeit ablehnt. Sie sei eine zu hohe Belastung für das Personal, wird argumentiert. Wer am Samstag in der Früh um 7 Uhr auf dem Markt anfängt, mag und kann nicht bis 17 Uhr bis durchhalten. Dieser Aussage ist nicht zu widersprechen. Dennoch sollten auch die Gegner einer Verlängerung diesen Test positiv aufnehmen. Was spricht dagegen, womöglich zu einem späteren Zeitpunkt einzusteigen. Die Samstagsöffnung bis 17 Uhr ist eine Chance für den Stadtmarkt.