„Wie tausend Messerstiche“ – Eine Augsburgerin über ihr Leben mit Endometriose

2023 war das Jahr, in dem Sandra Hauser (Name geändert) die Schmerzen nicht mehr aushalten konnte. „Wie tausend Messerstiche in den Bauch“ fühlten sie sich an. Die Schmerzen kamen wie immer mit ihrer Periode. Doch diesmal blieben sie, über Wochen. Die 35-Jährige konnte nicht mehr schlafen, sich nicht mehr auf den Beinen halten. Wie viele Schmerztabletten sie in den Tagen vor Weihnachten genommen hat, weiß die Augsburgerin nicht mehr. 50, vermutet sie. Die Tabletten sind ihre treuen Begleiter, seit Jahren, Periode für Periode. Sandra Hauser leidet an Endometriose – wie schätzungsweise jede zehnte Frau.

Daniela de Haen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Messerstich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis