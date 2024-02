Gaudiwurm und Bälle: Der Fasching in Augsburg geht auf die Zielgerade

Höhepunkt des Augsburger Faschings wird auch in diesem Jahr wieder der große Gaudiwurm durch die Augsburger Innenstadt sein. Start ist um 11.33 Uhr. Aktuell haben sich nach Angaben der Organisatorin Melanie Melitta Hippke 1200 Teilnehmer dafür angemeldet, davon 1000 Kinder. "Wir wollen zeigen, dass Augsburg auch Fasching kann", sagt Hippke, die zuversichtlich ist, dass das auch bei der zweiten Auflage wieder gelingt. Dafür würden sich die Veranstalter noch über Freiwillige freuen, die helfen, den Zug, der in diesem Jahr vom Rathaus über die Steingasse zur Annastraße und von dort zur Bühne auf den Martin-Luther-Platz führt, abzusichern. Wer mithelfen will, kann sich unter 0176/20184888 oder per Mail an gaudiwurm@augsburg.de melden.