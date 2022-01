Stadtwerke wollen zweiten Tarif in der Grundversorgung senken

Die Stadtwerke Augsburg hatten einen höheren Tarif eingeführt, nachdem Billiganbieter tausenden Gas- und Stromkunden gekündigt hatten. Bald soll es günstiger werden.

Die Stadtwerke Augsburg planen, den kürzlich eingeführten zweiten Tarif in der Grundversorgung für Neukundinnen und Neukunden bald zu senken. "Wir werden die Preise der aktuellen Marktentwicklung anpassen und bereits zum 15. Februar wieder senken", berichtet eine Sprecherin der Stadtwerke. "Ziel ist es, die zweite Grundversorgung so schnell wie möglich wieder aufzulösen und wieder mit einem Grundversorgungstarif zu arbeiten."

Die Stadtwerke Augsburg hatten aufgrund hoher Energiepreise am Markt für Neukundinnen und -kunden im Dezember höhere Strom- und Gastarife eingeführt, nachdem Billiganbieter massenweise Kunden gekündigt hatten und diese in der Grundversorgung landeten.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte kürzlich angekündigt, gesplittete Tarife untersagen zu wollen.

"Die Stadtwerke haben kein langfristiges Interesse an einer gesplitteten Grundversorgung", teilte die Sprecherin mit. Kurzfristig will man die getrennten Tarife angesichts der Situation am Energiemarkt aber beibehalten.

Lesen Sie dazu auch