Er will jeden Mörder fassen: Simon Crauser ist neuer Chef der Mordermittler in Augsburg

Augsburg

Simon Crauser ist neuer Chef der Mordermittler in Augsburg – diese Fälle beschäftigen ihn

Eine wichtige Abteilung der Kriminalpolizei hat einen neuen Leiter. Er ist ein Mann mit Erfahrung innerhalb der Augsburger Polizei – und vermeidet bewusst ein Wort.
Von Jan Kandzora
    Simon Crauser ist neuer Leiter des Kripo-Dezernates 1 im Augsburger Präsidium und Nachfolger von Dirk Schmidt. Die Abteilung ermittelt unter anderem bei Tötungsdelikten.
    Simon Crauser ist neuer Leiter des Kripo-Dezernates 1 im Augsburger Präsidium und Nachfolger von Dirk Schmidt. Die Abteilung ermittelt unter anderem bei Tötungsdelikten. Foto: Marcus Merk

    Es ist erst ein paar Tage her, dass am Königsplatz zwei junge Männer einen 18-Jährigen nach einem Streit angegriffen und mit einem Messer verletzt haben sollen. Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags. Es ist ein Fall, der auf dem Schreibtisch des Polizisten Simon Crauser landete – wie seit Kurzem jeder dieser Art. Denn Crauser, 45, ist seit August Chef des „Kriminalfachdezernates 1“ bei der Kripo in Augsburg. Er ist damit der Leiter einer Abteilung, die Verbrechen wie Brandstiftungen, Vergewaltigungen und eben Mord und Totschlag aufklärt.

