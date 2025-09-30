Simon Crauser ist neuer Chef der Mordermittler in Augsburg – diese Fälle beschäftigen ihn

Es ist erst ein paar Tage her, dass am Königsplatz zwei junge Männer einen 18-Jährigen nach einem Streit angegriffen und mit einem Messer verletzt haben sollen. Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags. Es ist ein Fall, der auf dem Schreibtisch des Polizisten Simon Crauser landete – wie seit Kurzem jeder dieser Art. Denn Crauser, 45, ist seit August Chef des „Kriminalfachdezernates 1“ bei der Kripo in Augsburg. Er ist damit der Leiter einer Abteilung, die Verbrechen wie Brandstiftungen, Vergewaltigungen und eben Mord und Totschlag aufklärt.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kripo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis