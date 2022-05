Erdbeeren selbst pflücken: Diese Felder gibt's in der Region Augsburg

Ende dieser Woche beginnt die Erdbeersaison in Augsburg und Umgebung. Auf diesen Erdbeerfeldern kann man in der Region selbst pflücken.

Auf den meisten Feldern in der Region kann man in den nächsten Tagen schon Erdbeeren selbst pflücken. Das sonnige Wetter hat auch die Früchte unter freiem Himmel in den vergangenen Tagen schnell reifen lassen. Die Früchte, die unter Tunneln gereift sind, wurden schon früher zum Verkauf angeboten, meist in den auffälligen Verkaufshäuschen am Straßenrand. Und da hier aufgrund der höheren Kosten für Personal, Energie und Verpackung die Preise für Erdbeeren erheblich gestiegen sind, ist das Selbstpflücken eine günstige Alternative. Außerdem ist das "Erdbeer-Brocka" ein Spaß für die ganze Familie.

Josef Kraus ist der größte Anbieter im Landkreis Augsburg und auch auf seinen Feldern startet am Freitag die Saison – mit Ausnahme der Standorte in Steppach und bei Kutzenhausen, dort geht es erst eine Woche später los. Sorge macht ihm nur der Wetterbericht für Freitag, denn dann sind Gewitter angesagt. Besonders fatal wäre Hagel für die empfindlichen Erdbeeren. "Das ist für uns immer ein Risiko, aber wir hoffen, dass es nicht so schlimm wird", so Kraus. (mit pov)

Hinweis: Unsere Karte der Erdbeerfelder erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf der Karte fehlt ein Betrieb? Melden Sie sich gerne unter regiodesk@augsburger-allgemeine.de

Erdbeerfelder in Augsburg: Hier können Sie Erdbeeren pflücken

Erdbeerfeld Lechhausen (Obstbauer Kraus)

Adresse: Blücherstraße 200, 86165 Augsburg

Öffnungszeiten : täglich, 8.30 bis 19 Uhr

: täglich, 8.30 bis 19 Uhr Webseite : www.obstbauer-kraus.de

Erdbeerfeld Lechhausen (Fam. Lunz)

Adresse: Marienbader Straße , 86169 Augsburg

, 86169 Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 18 Uhr

Erdbeerfeld Firnhaberau/Hammerschmiede (Fam. Lunz)

Adresse: Hammerschmiedweg, 86169 Augsburg

Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 18 Uhr

Erdbeeren Seibold Haunstetten

Adresse: Inninger Straße , 86179 Augsburg

, 86179 Öffnungszeiten : täglich, 8.30 bis 19 Uhr

: täglich, 8.30 bis 19 Uhr Webseite : www.seibold-erdbeeren.de

Erdbeeren Seibold Königsbrunn

Adresse: Wertachstraße, 86343 Königsbrunn

Öffnungszeiten : täglich, 8.30 bis 19 Uhr

: täglich, 8.30 bis 19 Uhr Webseite : www.seibold-erdbeeren.de

Erdbeeren Seibold Inningen

Adresse: Theodor-Sachs-Straße , 86199 Augsburg

, 86199 Öffnungszeiten : täglich, 8.30 bis 19 Uhr

: täglich, 8.30 bis 19 Uhr Webseite : www.seibold-erdbeeren.de

Erdbeerfeld Göggingen (Hofladen Schweiger)

Adresse: Wellenburger Allee, 86199 Augsburg

Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Webseite : www.hofladenschweiger.de

Erdbeerfeld Göggingen/Haunstetten (Hofladen Schweiger)

Adresse: Bürgermeister-Ulrich-Straße , Augsburg

, Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Webseite : www.hofladenschweiger.de

Erdbeerfeld Univiertel (Hofladen Schweiger)

Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 50, 86199 Augsburg

50, 86199 Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Webseite : www.hofladenschweiger.de

Erdbeerfeld Göggingen (Hofladen Schweiger)

Adresse: Universitätsstraße, 86159 Augsburg

Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Webseite : www.hofladenschweiger.de

Erdbeerfeld Lechhausen (Fam. Lunz)

Mühlhauser Straße, 86169 Augsburg

Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 18 Uhr

Erdbeerfelder im Landkreis Augsburg: Übersicht mit Öffnungszeiten

Erdbeerfeld Gersthofen (Obstbauer Kraus)

Adresse: Thyssenstraße, 86368 Gersthofen

Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Webseite : www.obstbauer-kraus.de

Erdbeerfeld Neusäß (Obstbauer Kraus)

Adresse: Gegenüber RAN-Tankstelle, Boschstr. 1, 86356 Neusäss

Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Webseite :www.obstbauer-kraus.de

Erdbeerfeld Steppach (Obstbauer Kraus)

Adresse: Steppacher Straße , 86356 Neusäss

, 86356 Neusäss Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Webseite :www.obstbauer-kraus.de

Erdbeerfeld Stadtbergen (Obstbauer Kraus)

Adresse: Leitershoferstraße / Panzerstraße, 86391 Stadtbergen

Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Webseite :www.obstbauer-kraus.de

Erdbeerfeld Zusmarshausen (Obstbauer Kraus)

Adresse: B300 von Gessertshausen kommend Richtung Kutzenhausen

von kommend Richtung Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Webseite :www.obstbauer-kraus.de

Erdbeerfeld Kutzenhausen (Obstbauer Kraus)

Adresse: B300 von Gessertshausen kommend Richtung Kutzenhausen

von kommend Richtung Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Webseite : www.obstbauer-kraus.de

Erdbeeren Lachenmayr Thierhaupten

Adresse: Am Sportplatz in Thierhaupten , Richtung Meitingen

, Richtung Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

Seibold Erdbeeren Bobingen

Adresse: Oberottmarshauser Strasse, Bobingen

Öffnungszeiten : täglich, 8.30 bis 19 Uhr

: täglich, 8.30 bis 19 Uhr Webseite : www.seibold-erdbeeren.de

Erdbeerfeld Meitingen (Obstbauer Kraus)

Adresse: Wertinger Straße , Meitingen

, Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Webseite : www.obstbauer-kraus.de

Hier gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg Erdbeerfelder

Bio-Erdbeeren Ludwig Asam

Adressen: Kalkofenstr., am Baugebiet Oberland, 86438 Kissing (bis ca. 20 Juni, danach: Späternte-Feld bei Gut Mergenthau in Kissing )

(bis ca. 20 Juni, danach: Späternte-Feld bei Gut in ) Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 20 Uhr

: täglich, 8 bis 20 Uhr Webseite : www.asam-bio.de

Erdbeerfeld Kissing (Obstbauer Kraus)

Adresse: Bgm.-Wohlmuth-Straße, Kissing

Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 19 Uhr

: täglich, 8 bis 19 Uhr Webseite : www.obstbauer-kraus.de

Erdbeerfeld Obergriesbach (Fam. Lunz)

Adresse: Annastraße 18, 86573 Obergriesbach

Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 18 Uhr

Erdbeerfeld Friedberg (Fam. Lunz)

Adresse: Seestraße, 86316 Friedberg

Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 18 Uhr

Erdbeerfeld Friedberg (Fam. Lunz)

Adresse: Wiffertshausenerstraße (Höhe Herrgottsruh Kirche)

Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 18 Uhr

Erdbeerfeld Aichach (Fam. Lunz)

Adresse: Forellenweg, 86551 Aichach

Öffnungszeiten : täglich, 9 bis 18 Uhr

Erdbeeren Lachenmayr Rehling

Adresse: An der Lechleite 25, Rehling-Unterach

Öffnungszeiten : täglich, 8 bis 20 Uhr

Grabmanns Erdbeeren Merching