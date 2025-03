Erfolgsgeschichte aus Augsburg: Vom kleinen Tabakladen zum bayernweiten Unternehmen

Ungezählte bunte Zeitschriften und Zeitungen stecken in einem langen Regal in der Bahnhofsbuchhandlung am Augsburger Hauptbahnhof. „Es sind über 4000 Titel. Teils auch in anderen Sprachen“, sagt Geschäftsführer Samuel Wintergerst nicht ganz ohne Stolz. Von Klassikern wie Frauenzeitschriften über Titel zu Essen und Trinken bis hin zu Magazinen rund ums Fahrradfahren ist alles dabei. Er greift in das Meer an Papier und zieht ein Schach-Magazin heraus. „Das ist kein Topseller, aber wir behalten es im Sortiment, um jedes Interesse bedienen zu können.“ Wintergerst führt zusammen mit seinem Vater Rainer die Wintergerst Gruppe. Dahinter steht ein Augsburger Familienunternehmen, das 1957 mit einem ersten Laden für Tabakwaren und Zeitschriften im Bärenkeller startete. Heute sind es 40 Filialen in ganz Bayern - Tendenz steigend.

