Tierversuche in Augsburg: Gibt es keine Alternative?

Die Augsburger Unimedizin führt Tierversuche ein. Wie laufen die Tierversuche ab und gibt es Alternativen? Unser Redakteur klärt im Video auf.

Tierversuche sind nicht erst seit der Einführung in Augsburg umstritten, aber in der Forschung gängige Praxis. In Räumen im Stadtteil Haunstetten wurde Platz für 900 Käfige geschaffen. Darin können bis zu 2400 Mäuse und 400 Ratten gehalten werden. Wie mit den Tieren geforscht wird, und ob es Alternativen gibt, erklärt unser Redakteur im Video.

Die Forschenden erhoffen sich neue Erkenntnisse bei Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Fettleibigkeit, Demenz und Krebs. Aktivistinnen und Aktivisten protestieren aber auch in Augsburg gegen Tierversuche.

