„Erschreckend, was Leute in Beziehungen aushalten“ – zwei Scheidungsanwältinnen erzählen

Frau Ketterle-Faber, Sie waren die erste Fachanwältin für Familienrecht in Augsburg, haben Hunderte Mandanten vertreten, viele hochemotionale Familienstreitigkeiten miterlebt. Glauben Sie noch an die Ehe?

BRIGITTE KETTERLE-FABER: Ich habe meinen Mann im Studium kennengelernt. In zwei Jahren haben wir Goldene Hochzeit. Ich würde es wieder so machen. Den Glauben an die Ehe habe ich privat auch nach all den Jahren nicht verloren.

SARAH FABER: Mir geht es da ähnlich. Man geht allerdings oft nach Hause und denkt sich: Gott sei Dank habe ich das so nicht. Gerade bei Sorgerechtsstreitigkeiten tun einem die Kinder leid. Man weiß auch von Kollegen, die sich immer sicher waren, dass ihnen ein sogenannter „Rosenkrieg“ niemals passieren würde, aber dann doch einem solchen ausgesetzt waren.

