Erst sechs Jahre nach Beschluss: Augsburger Grundschule erhält jetzt einen Zaun

Die Augsburger Stadtverwaltung wurde im Februar 2019 damit beauftragt, einen Zaun für die öffentlich zugängliche Blériot-Grundschule im Universitätsviertel „kurzfristig zu realisieren“. Sechs Jahre hat es allerdings gedauert, bis der Beschluss realisiert wird, der einstimmig vom Stadtrat gefasst wurde. Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne) berichtete während der jüngsten Ausschusssitzung, dass der Zaun nun „endlich“ gebaut werden könne. Stadträtin Regina Stuber-Schneider (Freie Wähler) zeigte sich „entsetzt“, dass sich die Realisierung des Projekts so lange hingezogen habe.

Rund 60.000 Euro wird der Zaun an der Blériot-Grundschule kosten. Im Vergleich zu anderen Schulbauprojekten ist das ein kleinerer Betrag. Dennoch habe das Bildungsreferat das Vorhaben immer wieder zur Realisierung im Haushalt angemeldet - bei den jeweiligen Haushaltsberatungen sei es dann aber nie zum Zug gekommen, erklärte Wild den Umstand. Ende 2018 war über die Einzäunung verschiedener Schulen in den städtischen Gremien diskutiert worden.

Augsburger Schule wünscht sich die Einzäunung wegen Verschmtzungen

Ein Vorfall an der Wittelsbacher Grundschule, bei der ein 21-Jähriger ein neunjähriges Mädchen auf der Schultoilette missbrauchte, hatte die Sicherheitskonzepte an den Schulen zur Diskussion gestellt. Die Schule habe sich die Einzäunung unabhängig von dem Vorfall gewünscht, weil es auf ihrem öffentlich zugänglichen Pausenhof, der von Anwohnern als Abkürzung genommen wird, immer wieder zu Verschmutzungen gekommen war, so Stuber-Schneider.

Die Stadträtin kritisierte in einer Mitteilung der Freien Wähler im Nachgang zu der Sitzung, dass Planungsprozesse beschleunigt werden müssten. Dass es so viele Jahre bräuchte, um einen Zaun zu bauen, sei nicht hinnehmbar. Auf Stadtratsbeschlüsse müsse Verlass sein.