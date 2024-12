Erstaunlicher Trend: Parteien in Augsburg erleben eine Eintrittswelle

Es sind Zuwächse, die es in diesem Ausmaß über einen derart kurzen Zeitraum bisher noch nicht gegeben haben dürfte. Seit dem Ende der Ampel-Koalition am 6. November verzeichnen die Parteien in Augsburg einen regelrechten Mitgliederboom. Insgesamt sind in den vergangenen 6 Wochen mehr als 200 Menschen in politische Parteien eingetreten. Eine Austrittswelle blieb aus. Besonders Parteien links der Mitte profitierten. Die Motivationen sind unterschiedlich. Wir geben einen Überblick.

