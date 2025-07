Die Augsburger Jungstörche sind flugbereit

In zwei Nestern haben die Wildstörche im Augsburger Zoo in diesem Frühjahr gebrütet. Im vergangenen Jahr waren es dort noch vier Brutpaare gewesen. Aufgrund der starken Regenfälle, die in Schwaben ein Jahrhunderthochwasser verursachten, war der Nachwuchs 2024 jedoch verendet, bevor er flügge werden konnte. In diesem Jahr, sagt Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogelschutz, seien die Bedingungen günstiger gewesen. Und so konnte er kürzlich schon zwei Jungtiere bei ihren ersten Runden am Himmel über dem Zoo beobachten. „Das sind mittlerweile Mordstrümmer, die Federn sind schon fast voll ausgebildet.“ Seit zwei Wochen würden sie von ihren Eltern nicht mehr bewacht, jedoch weiter gefüttert.

Manchmal geht der Jungfernflug der Störche auch schief

Trotzdem sei er bei seinem Besuch im Zoo überrascht gewesen, als einer der Jungvögel plötzlich seine imposanten Schwingen ausbreitete und abhob. Kurze Zeit später sei auch sein Geschwisterchen in die Lüfte gestiegen. Mayer ist froh, dass der Jungfernflug der ersten beiden Augsburger Störche gut ausgegangen ist. Denn nicht immer glückt der Einstieg in die Flugkarriere. Das zeige sich allein beim Blick auf die neun Pflegestörche, um die sich die Tierpfleger des Zoos kümmern. Einer von ihnen stammt laut Mayer ursprünglich aus Aichach und brach sich bei vor einigen Jahren bei seinem Jungfernflug den Flügel.

Durch die Hitze sind die Beine der Störche weiß gekalkt

Auch wenn das Storchenjahr in und um Augsburg in diesem Jahr deutlich erfreulicher war als 2024, sei es nicht ohne Herausforderungen für die Tiere gewesen. Auch ihnen habe die Hitze der vergangenen Wochen zu Schaffen gemacht. Nicht nur weil dann weniger Nahrung zur Verfügung steht. Das könne man gut an den Beinen der schwarz-weißen Vögel sehen. Die scheinen aktuell weiß gekalkt zu sein. Grund dafür ist eine ausgeklügelte Strategie, die für Abkühlung sorgen soll. Ist es zu heiß, dann lassen die Störche ihren Urin bewusst langsam an den Füßen herunterrinnen. Die Verdunstung sorgt dann für Kühlung. Mayer geht davon aus, dass in Kürze auch die beiden Jungstörche auf der anderen Buche im Augsburger Zoo ihren Jungfernflug antreten werden. „Sie können schon fliegen, sie wissen es nur noch nicht.“ Dann gelte es noch ein paar Monate weiterzutrainieren, damit sie im Winter ihre Reise in den Süden antreten können. Denn anders als viele Artgenossen, die den Winter in der Heimat verbringen, brachen die Augsburger Wildstörche in den vergangenen Jahren in der kalten Jahreszeit immer in wärmere Gefilde auf.