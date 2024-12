Erste Straßenbahn befährt neuen Bahnhofstunnel zur Probe

Auch wenn die Inbetriebnahme erst in zwei bis zweieinhalb Jahren ansteht, haben die Augsburger Stadtwerke am Montagmittag zum ersten Mal eine Straßenbahn in den neuen Bahnhofstunnel einfahren lassen. Mit dem orangen Schienenschleifwagen wurde die Funktionsfähigkeit der Oberleitung in der Unterführung mit unterirdischer Haltestelle und in der Wendeschleife ausprobiert. Auch wenn der Tunnel vielleicht schon einen relativ fertigen Eindruck macht, nachdem eine Straßenbahn einfahren kann, seien noch etliche Arbeitsschritte zu erledigen, sagt Projektleiter Lutz Bücheler.

Bahnhofstunnel in Augsburg: Warum die Oberleitung einen Zick-Zack-Verlauf hat

Die Stadtwerke sprachen dennoch von einem „Meilenstein“ bei der Fertigstellung des etwa 400 Meter langen Tunnels, für den die Bauarbeiten seit rund zehn Jahren laufen. Die Gleise führen über eine Rampe in der Halderstraße in die Tiefe, der Tunnel unterquert den Bahnhofsvorplatz und das Bahnhofsgebäude und liegt ein Stockwerk unter der Fußgänger-Mittelunterführung im Hauptbahnhof, die vor einem Jahr in Betrieb ging. Im Westen endet der Tunnel am Sebastian-Buchegger-Platz im Thelottviertel.

Im Tunnel gibt es keine klassische Oberleitung, sondern der Fahrdraht ist in eine feste Schiene an der Tunneldecke integriert, sodass die Decke niedrig gebaut werden kann. Die Oberleitung im Tunnelbereich, der vom Fußgänger-Durchgang aus eingesehen werden kann, wirkt merkwürdig geschlängelt. Das entspricht dem normalen Muster, wie ein Fahrtdraht gespannt ist, um Einkerbungen im Stromabnehmer zu verhindern. Bei der Stromschiene werde der Zick-Zack-Verlauf allerdings deutlicher sichtbar, so Lars Horn vom Projektteam der Stadtwerke. Die Testfahrt mit dem Schleifwagen, der keine Passagiere befördert, verlief am Montag zur Zufriedenheit.

Schulung der Fahrer soll im Mai 2026 beginnen

Momentan liegt ein Entwurf der Elektroplanung bei der Aufsichtsbehörde, man hoffe Ende März auf eine Genehmigung, so Bücheler. Was noch fehlt, ist die Verkabelung fürs Licht, die Brandmelde- und Durchsageanlage sowie die Installationen für Betriebs- und Polizeifunk. Auch der Handyempfang im Tunnel soll sichergestellt werden. Wenn die Genehmigung vorliegt, müsse man die Komponenten bestellen und einbauen - bei Schaltschränken gibt es Lieferfristen von mehreren Monaten, so Bücheler. Der nächste große Meilenstein soll Ende 2025 die Inbetriebnahme der Entrauchungsanlage sein, die im Brandfall den Rauch aus dem Tunnel saugt und im Bereich des Güterbahnhofs an die Oberfläche bläst. Die Stadtwerke peilen an, den Tunnel im Frühjahr 2026 soweit fertig zu haben, dass man mit der Schulung der Fahrer im Mai beginnen kann.

„Wenn was passiert, kann nicht einfach der Rettungswagen nebendran anhalten“

Mehrere Monate zeitlicher Vorlauf sind nötig, damit jeder der 400 Fahrer ohne Fahrgäste durch den Tunnel fahren und geschult werden kann. Diese Trainingsfahrten müssen die Verkehrsbetriebe in die allgemeine Dienstplanung integrieren, die wegen des Personalmangels ohnehin schon straff ist. Im Tunnel fährt die Straßenbahn - ähnlich wie ein Zug - rein nach Signal, sodass die Trams einen Mindestabstand einhalten. „Auch für Fälle wie einen Brand oder Unfall müssen die Fahrer geschult werden. Wenn im Tunnel etwas passiert, kann nicht einfach der Rettungswagen nebendran anhalten“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Nauerz. „Wir arbeiten zusammen mit den Firmen und den Behörden mit Hochdruck an der Fertigstellung der Haltestelle, haben aber die kommenden zwei bis zweieinhalb Jahre auch noch große Aufgaben vor uns.“

Die Stadtwerke rechnen damit, dass der Tramtunnel mit unterirdischer Haltestelle Ende 2026/erstes Halbjahr 2027 ans Netz gehen kann, nachdem es mehrfach Verzögerungen aus unterschiedlichen Gründen gegeben hatte. Dann wird ein barrierefreies Umsteigen am Hauptbahnhof von der Straßenbahn in den Zug möglich sein. Der westliche Gleisanschluss durch die Rosenaustraße wird erst 2027 fertig werden, sodass bei Tunnelfertigstellung zunächst nur die Linien 3 und 4 die unterirdische Bahnhofshaltestelle bedienen können, weil sie statt auf der oberirdischen Wendeschleife am Salewahaus künftig unterirdisch in einem kreisförmigen Tunnel, der von der Hauptunterführung abzweigt, umdrehen werden. Die Linie 6 nach Stadtbergen (momentan noch durch die Pferseer Unterführung) wird erst dann durch den Tunnel fahren können, wenn das Verbindungsgleis in der Rosenaustraße zwischen dem Tunnelausgang und dem bestehenden Gleis in der Pferseer Straße gelegt wurde.