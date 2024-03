Augsburg

"Warum ausgerechnet hier?": So reagieren Anwohner auf Müllberg-Erweiterung

Weil der Müllberg bis 2028 erweitert werden soll, stellten sich die Stadt und Planer am Mittwochabend im Hubertushof den Fragen von Anwohnern.

Plus Umweltreferent Erben und Planer stellen sich den Fragen der Anwohner zur Müllberg-Erweiterung. Die Debatten waren kontrovers – das Ende der Veranstaltung versöhnlich.

Von Jonas Klimm

Der Saal war voll, die angesetzte Zeit von zwei Stunden wurde überschritten: Der Redebedarf der Anwohner des Augsburger Müllbergs war groß. Am Mittwochabend stellten sich Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) sowie die Planer der Erweiterung der Mülldeponie im Augsburg Norden den Fragen der Bürger. Wie berichtet, plant die Stadt den bestehenden Müllberg bis 2028 zu erweitern, um für weitere 30 Jahre die Entsorgung deponierbarer Abfälle in Augsburg zu gewährleisten. Insgesamt geht es dabei um einen Bedarf von 1,5 Millionen Kubikmetern. Bei zahlreichen Anwohnern trafen die vorgestellten Pläne auf Kritik, sie hatten sich einen anderen Standort für die Müllentsorgung erhofft.

"Warum ausgerechnet hier", beklagte eine Anwohnerin aus dem Obstgartenweg. Sie sei in der Firnhaberau aufgewachsen. "Als der Müllberg damals angelegt wurde, hat uns das ziemlich beeinträchtigt. Wir waren froh, als die Arbeiten zu Ende waren. Und jetzt soll es wieder von vorne losgehen." Erben betonte, dass mehrere alternative Standorte für die Müllentsorgung geprüft worden seien. "Diese sind aber aus ökologischen und ökonomischen Gründen weniger sinnvoll", erklärte der Umweltreferent. Zudem gebe es mehrere Faktoren, die andere Standorte unmöglich gemacht hätten. Erben nannte unter anderem einen zu geringen Abstand zum Grundwasser sowie die nicht ausreichende Entfernung zu bebautem Gebiet. Deshalb soll nun an der Ostflanke des bestehenden Müllbergs eine weitere Aufschüttung angelehnt werden. Hier sollen Bauschutt, Straßenkehricht, Dämmstoffe, Bitumen und Erdreich aus dem Stadtgebiet abgelagert werden. Auch asbesthaltiger Schutt wird dort in Plastiksäcken seinen Platz finden.

