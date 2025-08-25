Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

„Es ist ungemütlich“: Was sich die Augsburger für den Willy-Brandt-Platz an der City-Galerie wünschen

Augsburg

„Es ist ungemütlich“: Was sich die Augsburger für den Willy-Brandt-Platz wünschen

Einst war hier ein Grünplatz. Heute unterscheidet sich der Bereich vor der City-Galerie von anderen Plätzen durch seinen funktionalen Charakter. Die Augsburger haben Wünsche.
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Für den Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie sehen Augsburger einige Verbesserungsmöglichkeiten.
    Für den Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie sehen Augsburger einige Verbesserungsmöglichkeiten. Foto: Annette Zoepf

    Es ist heiß an diesem Nachmittag. Bei knapp 30 Grad Celsius knallt die Sonne auf die gleichförmigen Steinplatten des Willy-Brandt-Platzes. Gelegentlich hält ein Bus, und ein Schwung Menschen bewegt sich hastig Richtung City-Galerie. Sonst ist der Platz wie leergefegt. Lediglich an den wenigen beschatteten Rändern wird sich platziert. Paula Stubner-Stangl und ihre Enkelin Luisa Ritter sitzen unter der grünen Insel. „Es ist schon ungemütlich hier“, sagt Stubner-Stangl. „Ein paar Bäume mehr, ein paar Bänke mehr würden dem Platz guttun.“ „Leblos“ sei der Bereich, ergänzt Enkelin Ritter. Indes sah der Willy-Brandt-Platz nicht immer so aus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden