„Es ist ungemütlich“: Was sich die Augsburger für den Willy-Brandt-Platz wünschen

Es ist heiß an diesem Nachmittag. Bei knapp 30 Grad Celsius knallt die Sonne auf die gleichförmigen Steinplatten des Willy-Brandt-Platzes. Gelegentlich hält ein Bus, und ein Schwung Menschen bewegt sich hastig Richtung City-Galerie. Sonst ist der Platz wie leergefegt. Lediglich an den wenigen beschatteten Rändern wird sich platziert. Paula Stubner-Stangl und ihre Enkelin Luisa Ritter sitzen unter der grünen Insel. „Es ist schon ungemütlich hier“, sagt Stubner-Stangl. „Ein paar Bäume mehr, ein paar Bänke mehr würden dem Platz guttun.“ „Leblos“ sei der Bereich, ergänzt Enkelin Ritter. Indes sah der Willy-Brandt-Platz nicht immer so aus.
Augsburg
Als ob die zugepflasterte Innenstadt nicht schon genug Flächen bieten würde. Das mit dem Durchgangsverkehr an diesen Straßen wüdde sich durch einen Ausbau vom ÖPNV, z.B. einer tram linie ja auch regeln lassen.
