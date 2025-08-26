Icon Menü
„Es ist ungemütlich“: Was sich die Augsburger für den Willy-Brandt-Platz an der City-Galerie wünschen

Augsburg

„Es ist ungemütlich“: Was sich die Augsburger für den Willy-Brandt-Platz wünschen

Einst war hier ein Grünplatz. Heute unterscheidet sich der Bereich vor der City-Galerie von anderen Plätzen durch seinen funktionalen Charakter. Doch das kommt nicht bei allen gut an.
Von Jonas Klimm
    Für den Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie sehen Augsburger einige Verbesserungsmöglichkeiten.
    Für den Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie sehen Augsburger einige Verbesserungsmöglichkeiten. Foto: Annette Zoepf

    Es ist heiß an diesem Nachmittag. Bei knapp 30 Grad Celsius knallt die Sonne auf die gleichförmigen Steinplatten des Willy-Brandt-Platzes. Gelegentlich hält ein Bus, und ein Schwung Menschen bewegt sich hastig Richtung City-Galerie. Sonst ist der Platz wie leergefegt. Lediglich an den wenigen beschatteten Rändern wird sich platziert. Paula Stubner-Stangl und ihre Enkelin Luisa Ritter sitzen unter der grünen Insel. „Es ist schon ungemütlich hier“, sagt Stubner-Stangl. „Ein paar Bäume mehr, ein paar Bänke mehr würden dem Platz guttun.“ „Leblos“ sei der Bereich, ergänzt Enkelin Ritter. Indes sah der Willy-Brandt-Platz nicht immer so aus.

    Felix Strobel

    Als ob die zugepflasterte Innenstadt nicht schon genug Flächen bieten würde. Das mit dem Durchgangsverkehr an diesen Straßen wüdde sich durch einen Ausbau vom ÖPNV, z.B. einer tram linie ja auch regeln lassen.

