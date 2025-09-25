Icon Menü
Es könnte in Augsburg deutlich mehr Kita-Plätze geben – aber es gibt vor allem ein Problem

Augsburg

Aktuell haben über 1000 Kinder keinen Kita-Platz. Das hängt mit Personalmangel zusammen – und mit der steigenden Zahl an Kindern, die intensiv betreut werden müssen.
Von Miriam Zissler
    Die Augsburger Kitas sind im September in das neue Kita-Jahr gestartet. In vielen Einrichtungen fehlt Personal, deshalb können nicht alle Plätze vergeben werden.
    Die Augsburger Kitas sind im September in das neue Kita-Jahr gestartet. In vielen Einrichtungen fehlt Personal, deshalb können nicht alle Plätze vergeben werden. Foto: Marcus Merk

    Das neue Kita-Jahr ist gestartet - wie viele Kinder sind jetzt noch unversorgt?

    Mit dem Start des neuen Kita-Jahres im September hat sich die Anzahl der unversorgten Kinder konkretisiert: Somit haben laut Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) rund 1100 Kinder in Augsburg keinen Krippen- oder Kindergartenplatz. Offen sei allerdings noch die Anzahl der fehlenden Hortplätze. Noch vor wenigen Wochen war von insgesamt 1500 unversorgten Kindern die Rede. Zu diesem Zeitpunkt hatten noch nicht alle Eltern die ihnen angebotenen Plätze angenommen – deshalb wurden deren Kinder auch noch als unversorgt gewertet. Inzwischen geht die Stadt davon aus, dass es dieses Jahr besser aussieht als im Vorjahr, als zum Start des Kita-Jahres 1475 Kinder keinen Betreuungsplatz hatten.

