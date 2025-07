„Es sind nicht die Zölle allein“: So wirkt sich der Deal mit den USA auf Augsburger Firmen aus

Rund 200 Firmen in Stadt und Landkreis Augsburg sind direkt von den US-Zöllen betroffen. Sie haben aktive Handelsbeziehungen in die USA. Der Zoll-Deal trifft diese Unternehmen, schließlich werden 15 Prozent Zoll fällig auf Einfuhren in die Vereinigten Staaten. Das macht die Produkte teurer. Allerdings sind die Auswirkungen unterschiedlich heftig. Ein Unternehmen hat ein eigenes Zoll-Team gegründet, um nach Lösungen zu suchen. Ein Chef einer anderen Firma glaubt zumindest nicht, dass der Zoll-Deal einen direkten Einfluss auf die Jobs am Standort Augsburg haben wird.

