„Es war sehr knapp“: Stadtrat Hans Wengenmeir ist auf dem Weg der Besserung

Der Augsburger Freie-Wähler-Stadtrat Hans Wengenmeir (Fraktion Bürgerliche Mitte) ist nach seiner schweren Herzattacke in den Weihnachtsferien auf dem Weg der Besserung. In einer Presseerklärung gab Wengenmeir am Dienstag bekannt, in den nächsten Tagen die Reha beginnen zu können. Ende Februar wolle er wieder sukzessive in die Politik zurückkehren, so der Fraktionsvorsitzende. „Es war sehr knapp“, so Wengenmeir zu dem Vorfall.

Wie berichtet hatte Wengenmeir am 7. Januar beim Anstehen an der Liftkasse in Österreich auf 1800 Metern Höhe in Österreich eine Herzattacke erlitten. Nach etwa 40 Minuten Reanimation sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Es sei „unwahrscheinliches Glück“ gewesen, dass Ersthelfer, Ärzte und Bergrettung sofort zur Stelle gewesen seien. Nach einer Notoperation am Folgetag lag Wengenmeir vier Tage im künstlichen Koma, vergangenen Samstag wurde er aus dem Krankenhaus entlassen.

In der nächsten Sitzung des Augsburger Stadtrats wird Wengenmeir noch fehlen

Bei der Stadtratssitzung am kommenden Donnerstag wird Wengenmeir noch fehlen. Er habe sich im Vorfeld aber entschlossen, die Öffentlichkeit zu informieren, um Spekulationen zu vermeiden. Es seien durch seine längere Bewusstlosigkeit keine Spätfolgen zu befürchten, stellte Wengenmeir klar.