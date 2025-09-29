Icon Menü
Esso-Tankstelle an der Blauen Kappe schließt: Kult-Verkäufer erinnert sich

Augsburg

„Das ist mein Leben, eine zweite Heimat“: Verkäufer nimmt Abschied von „seiner“ Esso-Tankstelle

Für Sugendran Veluppillai endet mit der Schließung der Esso-Tankstelle in Augsburg ein Lebensabschnitt. Wir haben ihn in einer seiner letzten Nachtschichten begleitet.
Von Josefine Reiermann
    Sugendran Veluppillai arbeitete 35 Jahre lang an der Esso-Tankstelle an der Blauen Kappe. Der Abschied fällt ihm nicht leicht.
    Sugendran Veluppillai arbeitete 35 Jahre lang an der Esso-Tankstelle an der Blauen Kappe. Der Abschied fällt ihm nicht leicht. Foto: Manuel Andre

    Die Regale sind geplündert. Nur noch ein paar einsame Wein- und Schnapsflaschen erinnern an das einst breite Angebot. Seit Freitag wird in der Esso-Tankstelle an der Blauen Kappe nichts mehr nachgeräumt. Das schnelle Bier für den Weg zur Party, Zigaretten, Zahnbürsten für den spontanen Übernachtungsbesuch, belegte Brötchen, sogar Kuschel­tiere, bekam man hier bis zuletzt auch noch mitten in der Nacht. Schon lange war die Tankstelle nicht mehr nur ein Ort zum Tanken. Kunden kamen wegen des Kiosk-Angebots und blieben für einen Plausch mit Sugendran Veluppillai. Für den Verkäufer, von Stammkunden und Kollegen liebevoll Indra genannt, wurde die Tankstelle über die Jahre zu seiner zweiten Heimat.

