Everllence vor dem Verkauf? Wie Mitarbeiter und Betriebsrat in Augsburg reagieren

Augsburg

Erst ein neuer Name, jetzt der Verkauf? So ist die Stimmung bei den Beschäftigen von Everllence

Die Pläne von VW, die Tochter Everllence zu verkaufen, sorgen bei der Belegschaft in Augsburg für Unsicherheit. Betriebsrat und IG Metall haben aber auch positive Botschaften.
Von Andrea Wenzel
    VW prüft, seine Tochter Everllence (vormals MAN Energy Solutions) zu verkaufen.
    VW prüft, seine Tochter Everllence (vormals MAN Energy Solutions) zu verkaufen. Foto: Marcus Merk

    Der Name ist neu - gibt es bald auch einen neuen Besitzer? Kaum ist MAN Energy Solutions in Everllence umbenannt geworden, ist das Augsburger Traditionsunternehmen erneut in den Schlagzeilen. Der Mutterkonzern VW lässt einen Verkauf seiner Tochter prüfen. Bei der Belegschaft sorgt das, quer durch alle Bereiche, für Unruhe. „Ich mache mir schon meine Gedanken, was das jetzt konkret für das Unternehmen, vor allem aber für meinen Arbeitsplatz bedeuten könnte, wenn wir wirklich verkauft werden“, sagt eine Mitarbeiterin gegenüber unserer Redaktion.

