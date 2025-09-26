Erst ein neuer Name, jetzt der Verkauf? So ist die Stimmung bei den Beschäftigen von Everllence

Der Name ist neu - gibt es bald auch einen neuen Besitzer? Kaum ist MAN Energy Solutions in Everllence umbenannt geworden, ist das Augsburger Traditionsunternehmen erneut in den Schlagzeilen. Der Mutterkonzern VW lässt einen Verkauf seiner Tochter prüfen. Bei der Belegschaft sorgt das, quer durch alle Bereiche, für Unruhe. „Ich mache mir schon meine Gedanken, was das jetzt konkret für das Unternehmen, vor allem aber für meinen Arbeitsplatz bedeuten könnte, wenn wir wirklich verkauft werden“, sagt eine Mitarbeiterin gegenüber unserer Redaktion.
Augsburg
