Erst ein neuer Name, jetzt der Verkauf? So ist die Stimmung bei den Beschäftigen von Everllence

Der Name ist neu - gibt es bald auch einen neuen Besitzer? Kaum ist MAN Energy Solutions in Everllence umbenannt geworden, ist das Augsburger Traditionsunternehmen erneut in den Schlagzeilen. Der Mutterkonzern VW lässt einen Verkauf seiner Tochter prüfen. Bei der Belegschaft sorgt das, quer durch alle Bereiche, für Unruhe. „Ich mache mir schon meine Gedanken, was das jetzt konkret für das Unternehmen, vor allem aber für meinen Arbeitsplatz bedeuten könnte, wenn wir wirklich verkauft werden“, sagt eine Mitarbeiterin gegenüber unserer Redaktion.
Liebe Wirtschafts-OB Weber, warum haben Sie das Angebot der Chinesen vor drei Jahren nicht gelesen, die Ihnen damals schon den Kauf der MAN anboten und als Bonus für eine erfolgreiche Vermitttlung, das MAN - Hochhaus zum symbol. Preis von 1 Mio. verkaufen wollten. Stellen Sie sich vor, Ihr Büro mit Ihrem 60-köpf. Vorzimmer-Dezernat in der obersten Etage, darunter dann das Wirtschaftsreferat, 2 oder 3 Etagen für das Baureferat, je eine Etage für das Schul- und Jugendamtsreferat, sodaß im Verw.-gebäude 1 und an der Blauen Kappe die Räume für alle anderen Abt. mit Bürgerverkehr ausreichen. OB Weber - Dank der ehem. MAN dem Himmel so nah. JA - so einfach kann erfolgreiche Stadtpolitik sein. Übrigens hatte die ehem. MAN früher einen starken Gesamtbetriebsrat, warum wußte der nichts vom Verkauf ?
Richtig. Irgend etwas regulatorisch machen kann nur der Staat oder die EU. Wenn die Politik nicht zum Papiertieger werden will, muss ein Staat auch Firmenanteile kaufen um Mitspracherecht zu gewinnen und langfristig Renditen zu erzielen, also die Umkehr von Helmut Kohls destrukiver Privatisierung. Wahrscheinlich wäre der Nutzen, MAN- Geschäftsanteile zu kaufen höher, als der Bau einer Strecke für Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Augsburg und Ulm.
Ein neuer Eigentümer muss garnichts.. wer zahlt schafft an so war es doch schon immer. Mitarbeiter haben da nichts mit zu reden.
Aber die Mitarbeiter haben freie Arbeitsplatz- und Berufswahl, da hat der Eigentümer auch nichts mitzureden. Auch andere Firmen haben schöne Büros und Werkhallen...
Herr Wagner, Mitarbeiter sind nicht rechtelos. Es gibt sogar einen Betriebsrat. Und auch der hat Rechte. Inwieweit sich die Prozessbeteiligten durchsetzen können, ist eine ganz andere Frage.
