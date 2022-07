Extremsport

07:00 Uhr

In nur einem Tag radelt Sebastian Mayr über die Alpen

Was für ein Pensum: Sebastian Mayr hat innerhalb von 27 Stunden 14.000 Höhenmeter abgestrampelt.

Plus Sebastian Mayr ist begeisterter Freizeitradler. Weil ihm das nicht mehr ausreichte, steckte er sich neue Ziele. Gefunden hat er eines beim Race across the Alps.

Von Gianluca Schirripa

Ob er denn bekloppt sei, war die Reaktion seiner Frau, als Sebastian Mayr das erste Mal von seinem Fahrrad-Abenteuer schwärmte. Mit dem Rad wolle er die Alpen überqueren und das auch noch auf Zeit, so schnell wie nur irgendwie möglich. „Das ist Midlife-Crisis, jetzt geht‘s los mit 40“, sagte sie. Mit einem klassischen Rad-Ausflug in die Berge hat das nämlich wenig zu tun. Die Rede ist von Ultra-Cycling. Eine Disziplin, bei der mit dem Rad eine möglichst lange Strecke gefahren wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .