Interview „CSU vom Hof zu jagen, ist nicht realistisch“: Freie Wähler wollen in Augsburg mitregieren

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring hofft, dass es nach der Wahl für ein Zweier-Bündnis im Augsburger Rathaus reicht. Was er sich von Kanute Hannes Aigner als OB-Kandidat verspricht.