„CSU vom Hof zu jagen, ist nicht realistisch“: Freie Wähler wollen in Augsburg mitregieren

Nach einer Absage und einem zerbrochenen Bündnis präsentieren die Freien Wähler Augsburg mit Sportprofi Hannes Aigner einen neuen OB-Kandidaten. Politisch trat er bislang nicht in Erscheinung. Was qualifiziert ihn aus Ihrer Sicht als Spitzenkandidaten?
FABIAN MEHRING: Wir setzen auf ein prominentes Kind der Stadt, das im Eiskanal groß geworden ist und Augsburg als mehrfacher Europa- und Weltmeister auf der ganzen Welt erfolgreich repräsentiert hat. Hannes Aigner ist smart, sein Herz schlägt für Augsburg und er hat eine klare Vision für die Zukunft der Metropolregion. Als studierter Betriebswirt und Gründer eines prämierten Start-ups verfügt er über die Wirtschaftskompetenz, die Augsburg jetzt braucht. Aus seiner Karriere im Sport bringt er den Biss mit, um sich durchzusetzen. Zeitgleich ist er ein sympathischer, überregional bekannter Botschafter unserer Bezirkshauptstadt.
Das ist ja toller Politikerjargon "vom Hof jagen", ich kenn das von einer anderen Partei, schaun wer mal ob es was wird mit dem mitregieren.
Wow, wow, wow - da trägt unsere Heimatzeitung aber hefitig dazu bei, die Freien Wähler in der Stadt aus ihrem tristen Dasein zu befreien und dabei Herrn Mehring, einen omnipräsenten Tausendsassa, für höhere Weihen , als Aiwangernachfolger oder -widersacher zu positionieren.
