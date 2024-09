In Indien Physiotherapeutin, in Deutschland nicht anerkannt

Stefan Roetzer und Michael Nußbaumer sind ratlos. Seit sieben Monaten beschäftigen sie Bhoomi Rajendrakumar Mistri in ihrer Praxis für Physiotherapie in Hochzoll. Die junge Inderin kann derzeit allerdings nur Privatpatienten behandeln, denn ihre Berufsausbildung zur Physiotherapeutin wurde von der Regierung von Schwaben nicht vollständig anerkannt. Für eine Abrechnung mit Kassenpatienten kann sie daher nicht eingesetzt werden. Für Roetzer und Nußbaumer, selbst (ehemalige) Prüfer für Staatsexamen, ist das nicht nachvollziehbar. Hier entscheide Bürokratie über Sachverstand. Und das, obwohl der Fachkräftemangel in der Branche eklatant sei und Patientinnen und Patienten oft Monate auf Termine warten müssten. Das Thema beschäftigt viele Unternehmen und das Beispiel zeigt, dass es in der Praxis deutlich schwieriger ist als in der Theorie, den Fachkräftemangel mit dem Einsatz ausländischer Beschäftigter zu beheben.

