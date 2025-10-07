Icon Menü
Fällungen vorerst gestoppt: Oberbürgermeisterin macht Gögginger Pappeln zur Chefsache

Augsburg

OB Weber setzt Baumfällungen vorerst aus: Werden die alten Pappeln doch noch gerettet?

Eine Bürgerinitiative kämpft um den Erhalt der hochgewachsenen Bäume im Augsburger Stadtteil Göggingen. Zuletzt verschärfte sich der Ton. Weber lässt die Fällgenehmigung nun erneut prüfen.
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Die 20 verbliebenen Pappeln im Gögginger Süden werden vorerst nicht gefällt.
    Die 20 verbliebenen Pappeln im Gögginger Süden werden vorerst nicht gefällt. Foto: Anna Kondratenko

    Im Fall der alten Pappeln im Süden Göggingens hat sich nun auch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) eingeschaltet. Weber will die Fällgenehmigung für die Baumreihe noch einmal „sehr gründlich prüfen lassen“. Das geht aus einem Schriftverkehr mit der Bürgerinitiative „Erhalt der Pappeln am Mühlholz in Göggingen“ hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Wie berichtet, will die verantwortliche Hessing-Stiftung die hochgewachsenen Pappeln Am Mühlholz und in der Mühlstraße altersbedingt fällen. Ursprünglich waren es 53 Bäume, nun stehen noch 20. Die Bürgerinitiative kämpft um deren Erhalt. Zuletzt verschärfte sich der Ton.

