Homophobe Gewalt in Maxstraße: Wer ist der gesuchte Straftäter Halid S.?

Nach der wohl homophoben Gewalttat an einem 26-Jährigen und einem 28-Jährigen in der Maximilianstraße und der Festnahme dreier Tatverdächtiger befindet sich ein weiterer Beschuldigter auf der Flucht: Halid S. Der junge Mann, der 2019 einen Familienvater mit einem Faustschlag am Königplatz getötet hatte, zählt zu den insgesamt fünf Tatverdächtigen. Inzwischen bestätigen Ermittler diese Nachricht, die unsere Redaktion exklusiv recherchiert hatte. Die Männer sollen auf die beiden Nachtschwärmer eingeprügelt und gegen deren Oberkörper und Köpfe getreten haben. Die meisten der mutmaßlichen Täter stammen ursprünglich aus Oberhausen und sind nach Informationen unserer Redaktion teils wegen Drogendelikten vorbestraft. Zwei von ihnen lebten offenbar früher in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Auch Halid S. stammte aus dem Stadtteil. Wer ist dieser junge Mann, der nach der tödlichen Tat am Kö bereits im Gefängnis saß?

