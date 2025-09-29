Icon Menü
Augsburg
Fahrer eines Reisebusses fährt nach Unfall in Augsburg weiter

Augsburg-Kriegshaber

Fahrer eines Reisebusses fährt nach Unfall in Augsburg weiter

Der Fahrer eines Reisebusses soll auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg ein Auto angefahren und dann Unfallflucht begangen haben. Die Polizei ermittelte den Mann.
    Die Augsburger Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    Die Augsburger Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht gegen einen 63 Jahre alten Fahrer eines Reisebusses.

    Dieser hatte laut Polizei am Montagvormittag gegen elf Uhr auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße stadtauswärts beim Fahrstreifenwechsel den schwarzen Seat einer 28 Jahre alten Fahrerin beschädigt. Nach Angaben der Polizei fuhr er weiter ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2500 Euro zu kümmern.

    Polizeibeamte konnten den 63-Jährigen im Nachgang als verantwortlichen Fahrzeugführer ausfindig machen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2610 zu melden. (ina)

