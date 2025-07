Verkehrsunfall ohne Führerschein in Oberhausen

Am Mittwoch ereignete sich in der Dieselstraße in Oberhausen ein Auffahrunfall, bei dem niemand verletzt wurde. Einer der beiden Beteiligten war jedoch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, so die Polizei.

Gegen 15.50 Uhr war ein 48-jähriger Autofahrer in der Dieselstraße unterwegs. Beim Abbiegen in die Donauwörther Straße musste er abbremsen. Ein nachfolgender 37-Jähriger bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 48-Jährige lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis besitzt, die in Deutschland keine Gültigkeit hat. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der 37-Jährige muss als Unfallverursacher mit einem Bußgeld rechnen. (att)