Fahrerflucht: Bislang Unbekannte hinterlassen teure Blechschäden

Über 4000 Euro-Schaden haben zwei bislang Unbekannte in Lechhausen hinterlassen, nachdem sie Fahrzeuge angefahren und sich dann davongemacht haben.

Wie die Polizei mitteilt, beschädigte einer der unbekannten Täter zwischen Dienstag um 13.15 Uhr und Mittwoch gegen 9 Uhr ein Auto in der Linken Brandstraße. Der schwarze Audi war am Fahrbahnrand geparkt. Der Schadenverursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3000 Euro.

VW in Lechhausen angefahren und einfach weitergefahren

Am Mittwoch touchierte eine weitere bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug das Heck eines schwarzen VW auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Wegele-Straße. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 6 und 16 Uhr. Hier liegt der Schaden bei rund 1500 Euro. Auch hier beging der Unfallverursacher Fahrerflucht.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (AZ)