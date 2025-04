Fahrermangel im Augsburger Nahverkehr: Keine Rückkehr zum 15-Minuten-Takt in Sicht

Wenn man es sich leisten kann, von 800 Bewerbern 80% nicht einzuladen, scheint ja die Personalnot nicht allzu groß zu sein. Busfahren ist eine physisch und psychisch extrem fordernde Tätigkeit. Man kann wohl kaum erwarten, dass sich hochmotivierte und qualifizierte Bewerber mit guten Deutschkenntnissen melden. Als ohnehin schlecht bezahlter Busfahrer braucht man dann noch einen eigenen PKW. Wie soll man sonst außerhalb der Betriebszeiten das Busdepot erreichen? Das wäre z.B. ein Entgegenkommen, den Busfahrern, das Taxi zum Arbeitsplatz zu bezahlen oder Dienstfahrzeuge bereitzuhalten. Dienstwohnungen wären auch eine Option. Was die Stadt Augsburg in den letzten 15 Jahren gemacht hat war, massiv in überflüssige Luxus- Infrastruktur zu investieren statt in Personal. Zur überflüssigen Infrastruktur gehört neben dem Bahnhofstunnel auch die Tramlinie 6 nach Friedberg-West, die für das Herrenbach, Spickel, Hochzoll- Süd und Friedberg eine drastische Verschlechterung der Versorgung bedeutet ha