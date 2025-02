Defekter Fahrkartenautomat - was ist zu tun?

Samstagabend, Haltestelle der Barfüßerbrücke: Zwei Personen möchten Einzelfahrscheine am Automaten für die Straßenbahnlinie 1 kaufen. Geht aber nicht, weil der Automat defekt ist. „Außer Betrieb“ ist zu lesen. Was tun? Straßenbahnfahrer verkaufen seit vielen Jahren keine Tickets mehr im Fahrzeug. Die Personen schildern der Fahrerin die Situation. Beide Fahrgäste dürfen kostenlos mitfahren. Am Montagvormittag ist der Automat noch immer defekt. Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, erläutert, was im Fall von defekten Automaten für Kunden zu beachten ist. Die Haltestelle Barfüßerbrücke sei ein Sonderfall.

Nahverkehr: Busfahrer in Augsburg verkaufen Fahrkarten

Fergg: „In Straßenbahnen werden bei uns wie in anderen Städten schon lange keine Fahrkarten mehr verkauft. Der Fahrkartenverkauf beim Fahrpersonal verlängert die Standzeiten an den Haltestellen und damit auch die Fahrzeiten, was unter dem Strich auf Kosten der Attraktivität geht.“ Deshalb gebe es an allen Tramhaltestellen Automaten, an denen Fahrkarten gekauft werden können. In Bussen können weiterhin bestimmte Fahrkarten gekauft werden, so Fergg.

Sei ein Fahrkartenautomat defekt, so befindet sich meistens an der gegenüberliegenden Haltestelle ebenfalls ein Automat. Bei der Haltestelle Barfüßerbrücke gelte dies nicht, weil die Linie 1 stadteinwärts über die Pilgerhausstraße und stadtauswärts über die Jakoberstraße verkehrt. Fergg: „Die Fahrgäste haben alles richtig gemacht und sich bei der Fahrerin gemeldet. Wenn die Fahrgäste umsteigen wollen, müssten sie an der Umsteigehaltestelle allerdings dann ein Ticket für die Weiterfahrt kaufen.“

Stadtwerke überwachen Automaten online

Fahrscheinautomaten werden nach Angaben der Stadtwerke online überwacht. Das Hintergrundsystem meldet, wenn ein Automat gestört ist. Beim Automaten an der Barfüßerbrücke-Haltestelle stehe eine Umrüstung an, deshalb wurde er außer Betrieb genommen. Das Fahrpersonal sei darüber informiert und lasse Fahrgäste entsprechend mitfahren. Fergg: „Der Automat soll jetzt schnell wieder in Betrieb genommen werden.“