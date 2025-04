Fahrraddemo führt am Freitag in Augsburg zu Verkehrseinschränkungen - auch auf der B17

Schön wie zuverlässig sich hier aufgeregt wird. Vielleicht erinnern Sie sich an Ihre Aussagen hier, wenn Sie das nächste mal auf einem Fahradweg halten weil "nur mal eben schnell" oder in einer "Spielstraße" parken wo Sie lustig sind oder ein Fahrrad mit viel zu wenig Abstand überholen "passt schon". Auch für das alles gibt es Regeln in der StVO, aber viele verzichten auf die ordentliche Anmeldung beim Ordnungsamt, um Tag täglich die Überlegenheit Ihres Gefährts zu demonstrieren. Ich freue mich auch auf diese Versammlung und wenn in der AZ darüber diskutiert wird, ist Sie genau so angelegt wie es nötig ist, denn diese Diskussione ist wichtig für unsere Gesellschaft.