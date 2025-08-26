Fahrräder waren abgeschlossen: Unbekannte stehlen Bikes in Lechhausen

Mehrere Fahrraddiebstähle meldet die Polizei im Stadtteil Lechhausen. Eine Tat ereignete sich im Zeitraum von vergangenen Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, in der Humboldtstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ein Gravelbike der Marke Cube Nuroad Pro FE in der Farbe grau/schwarz. Das Fahrrad war laut Polizei in einem Innenhof versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich, heißt es weiter im Polizeibericht. Zwei weitere Fahrräder wurden in der Kulturstraße zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 14 Uhr, gestohlen.

Es handelte sich um ein blaues Cube Mountainbike Nature EXC Trapez sowie um ein schwarz/blaues Ghost Mountainbike Kato. Wie die Polizei berichtet, waren die Räder jeweils vor unterschiedlichen Haustüren versperrt. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in allen genannten Fällen. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-2310 entgegen genommen. (ina)