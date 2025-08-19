Fahrzeuge eines Autohauses beschädigt und Reifen gestohlen

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 7.45 Uhr, vier Autos in der Donaustraße beschädigt. Sie standen auf dem Parkplatz eines Autohauses. Zudem entwendeten der oder die Täter im genannten Zeitraum mehrere Reifen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand laut Polizei ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (ziss)