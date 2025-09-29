Falscher Bank-Mitarbeiter betrügt Augsburger um Geld

Ein 69 Jahre alter Augsburger ist am Telefon einem Betrüger aufgesessen. Der Unbekannte rief den Mann am Freitag an und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus.

Wie die Polizei weiter berichtet, verschaffte sich der Täter im Laufe des Gesprächs Zugriff auf das Online Banking des 69-Jährigen. Dabei entstand ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich, heißt es. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. Sie weist darauf hin, bei Anfragen zu persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam zu sein und rät, keine Informationen preis zu geben. (ina)