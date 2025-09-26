Falsches Gewinnversprechen: Augsburger wird um viel Geld betrogen

Ein Mann aus dem Raum Augsburg ist im vergangenen Monat um einen hohen Geldbetrag betrogen worden.

Wie die Polizei jetzt berichtet, wurde der Mann bereits Anfang Juli über einen Messenger Dienst kontaktiert. Dabei versprachen Täter eine Gewinnerzielung, wenn der Mann lediglich Geld auf einem Konto anlegen würde. Wie die Polizei weiter berichtet, brachten die Unbekannten den Mann dazu, immer wieder Geld auf das Konto zu überweisen. Die versprochenen Gewinne blieben freilich aus.

Der Mann wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Vermögensschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Um sich vor derartigen Betrugsfällen zu schützten, rät die Polizei unter anderem, sich nie von hohen Gewinnversprechen blenden zu lassen. (ina)