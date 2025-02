„Wir haben nichts mehr“: Familie hat bei Brand im Augsburger Univiertel alles verloren

Die Kuscheltiere und die Fußballtrikots. Wenn Katharina H. davon erzählt, kommen ihr die Tränen. 200 Plüschtiere hatte ihre Tochter gesammelt, alle sind verbrannt. Genauso wie die ihrem Sohn so wichtigen Trikots. „Wir haben nichts mehr. Kleidung, Fotos, Erinnerungsstücke an meinen verstorbenen Papa – alles nicht mehr da“, sagt die 46-Jährige. Katharina H. spricht gefasst über den Brand in ihrer Wohnung vor einer Woche im Augsburger Univiertel. Über das Feuer und ihre Rettung. Nur wenn es um ihre Tochter und ihren Sohn geht, kann sie ihre Emotionen nicht zurückhalten. „Wir hatten ja trotz allem das größte Glück. Ich will mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wären die Kinder zu Hause gewesen“, sagt sie weinend am Telefon. Die Zwölfjährige und ihr 16 Jahre alter Bruder hatten ausnahmsweise bei ihren Großeltern übernachtet, weil Katharina H. und ihr Lebensgefährte am Abend bei Freunden in einen Geburtstag reingefeiert hatten.

Brand im Augsburger Univiertel: Paar wird vom Dach gerettet

Es war der 13. Februar, früh am Morgen, als das Paar von starkem Rauch geweckt wurde. Die Familie wohnt ganz oben, im fünften Stock eines Mehrparteienhauses in der Professor-Messerschmitt-Straße, auf zwei Etagen. Als Christoph E. im unteren Teil der Wohnung nachsieht, lodern die Flammen schon kniehoch. Das Paar versucht, sie mit Decken und Teppichen zu löschen, doch es geht alles ganz schnell, das Feuer breitet sich rasant aus, erinnert sich Katharina H.: „Ich wollte eigentlich noch ein paar Dinge holen, aber Christoph hat den Ernst der Lage erkannt, mich angeschrien, dass wir raus müssen.“ Sie und ihr Lebensgefährte sehen nur einen Fluchtweg: rauf aufs Dach. „Ich habe Höhenangst. Für mich war das so, so schwer. Und dann war das Dach vom Schnee ja auch noch nass und rutschig“, erzählt Katharina H.

Barfuß, mit dem Nötigsten bekleidet, hält sie sich mit einer Hand am Fenster fest, versucht, möglichst wenig Rauch einzuatmen. Die Einsatzkräfte, das berichtet auch der Sprecher der Feuerwehr, haben es schwer, das Paar, das laut um Hilfe schreit, zu finden. Der starke Rauch erschwert ihnen die Arbeit. Dann glückt die Rettung mit einer Drehleiter. Kurz nachdem sie nach unten gebracht werden konnte, verliert die 46-Jährige das Bewusstsein. Als sie im Krankenhaus wieder zu sich kommt, erfährt Katharina H., dass sie eine Rauchvergiftung erlitten hat. So auch ihr 35 Jahre alter Lebensgefährte, der sich zusätzlich an heißen Dachziegeln leichte Verbrennungen am Oberkörper zugezogen hat. Wenige Stunden nach dem Brand sagt der Einsatzleiter der Feuerwehr gegenüber unserer Redaktion: „Das war wirklich Rettung in letzter Sekunde.“

Icon Vergrößern Katharina H. mit ihren beiden Kindern. Die hatten in der Nacht des Brands ausnahmsweise bei ihren Großeltern übernachtet. Für Katharina H. das größte Glück im Unglück. Foto: Christoph E. Icon Schließen Schließen Katharina H. mit ihren beiden Kindern. Die hatten in der Nacht des Brands ausnahmsweise bei ihren Großeltern übernachtet. Für Katharina H. das größte Glück im Unglück. Foto: Christoph E.

Wohnungsbrand in Augsburg: Die Familie hatte gerade erst renoviert

Als Katharina H. nach dem Feuer zum ersten Mal in ihre Eigentumswohnung zurückkommt, die sie gerade erst zum großen Teil renoviert hat, fehlen ihr die Worte. „Wenn das eigene Zuhause, der Ort, an dem deine Kinder groß geworden sind, in Trümmern liegt, das ist unvorstellbar schmerzhaft“, erzählt sie. Seit diesem Moment, sagt die 46-Jährige, die mit ihrer Familie gerade in einem Hotel wohnt, funktioniert sie nur noch. Kleidung, Schulranzen, das Nötigste für alle besorgen, wieder und wieder mit der Versicherung telefonieren. Wie viel Geld sie erwarten kann – der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 200.000 Euro –, das weiß Katharina H. noch nicht. Fest steht inzwischen: Die Ursache für das Feuer war ein technischer Defekt eines elektronischen Geräts. Eine Vorsatztat schließt die Polizei aus.

Um Katharina H. und ihre Familie zu unterstützen, hat eine Freundin eine Spendenaktion auf der Online-Plattform Gofundme ins Leben gerufen. Rund 3000 Euro sind in den ersten Tagen zusammengekommen.