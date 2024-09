Vater erstochen: Sohn nicht mehr in Untersuchungshaft

Seit der Familientragödie im Augsburger Univiertel sind fast fünf Wochen vergangen. Ein 28-Jähriger soll an jenem Freitagmorgen in der elterlichen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus seinen Vater mit einem Messer getötet haben. Es waren mehrere Stiche, die der ältere der beiden Söhne dem 55-Jährigen zugefügt haben soll. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile nicht mehr in Untersuchungshaft.

Ina Marks