Fans des Mazda RX treffen sich in Augsburg

Fans des Wankelmotors haben sich am Samstag im Mazda Classic – Automobil Museum Frey in Augsburg getroffen. Der Wankelmotor heißt auch „Rotationsmotor“, weshalb sich das Treffen „Mazda Rotary Treffen 2025“ nannte. Dieser Motor, der nur in wenigen Autos verbaut wurde, ist das besondere Merkmal des Mazda RX und hat eine weltweite Fangemeinde, wie Museumschef Joachim Frey berichtet. Aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz reisten die Fans mit ihren Mazdas an - wie mit diesem „RX-7 Type R Bathurst R“, der genau 271 Mal in Gelb hergestellt wurde und laut seines stolzen Besitzers das einzige Exemplar außerhalb Japans ist.

Fridtjof Atterdal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mazda Motor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis