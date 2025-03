Fasching in Augsburg: Festzone am Rathausplatz gleicht einer Festung

Das Faschingstreiben am Augsburger Rathausplatz hat Tradition, doch dieses Jahr steht die Großveranstaltung aufgrund der jüngsten Anschläge unter einem strengen Sicherheitskonzept. Betonsperren lassen lediglich Fußgängern ein Durchkommen in die Festzone. Während des ganztägigen Treibens, das am Samstag begann, blockieren zudem Fahrzeuge von Schaustellern den Zufahrtsbereich. Es ist ein Bild, an das man sich bis Dienstag gewöhnen muss. Zuletzt kam es auch wegen Demonstrationen und den damit verbundenen Sperrungen zu Ausfällen der Straßenbahnlinien, die unmittelbar am Rathaus vorbeikommen. Bei den Stadtwerken sieht man diese Entwicklung mit Besorgnis, der Unmut unter den Fahrgästen wachse, heißt es. Wie viel Schutz möchte sich Augsburg auf Dauer leisten?

