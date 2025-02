Von Faschingsumzug bis Dult: So werden die Sicherheitsmaßnahmen in Augsburg verschärft

Süßigkeiten, grellbunte Kostüme, strahlende Kinder: Am Sonntag beherrschen die Narren die Straßen der Firnhaberau. Ein gewohntes Bild, heuer findet der Faschingsumzug „Jux und Radau in der Firnhaberau“ zum 50. Mal statt. Dennoch ist diesmal etwas anders. 13 Transporter stehen am Ende der Zufahrtsstraßen. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden massiv erhöht. Hintergrund sind die Anschläge der vergangenen Wochen. „Wir wollen größtmögliche Sicherheit haben“, sagt Stadträtin Melanie Hippke (Grüne), die sich um die Umsetzung der städtischen Auflagen gekümmert hat. Einen Tag zuvor werden voraussichtlich tausende Menschen auf dem Rathausplatz demonstrieren. Auch hier ist das Sicherheitskonzept ausgefeilt.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Faschingsumzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis