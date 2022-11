FC Augsburg II

FCA II erlebt einen Fußballfeiertag im Rosenaustadion

Plus Großer Zuschauerandrang beim Spiel der FCA-Regionalligamannschaft gegen den 1. FC Schweinfurt 05. Fast 1000 Fans sehen den 4:2-Erfolg der Augsburger.

Von Herbert Schmoll

Fußballfeiertag im Augsburger Rosenaustadion: Fast 1000 Besucher jubelten am Samstag in der altehrwürdigen Arena der U23 des FC Augsburg zu, die nach 90 aufregenden Minuten in der Regionalliga Bayern den 1. FC Schweinfurt 05 mit 4:2 besiegte und sich damit im Kampf um den Klassenerhalt wieder eine ordentliche Position erkämpfte. "Es war ein sehr gutes Spiel von uns, wir sind mutig aufgetreten. Das 2:1 kurz nach der Halbzeit hat uns Rückenwind gegeben, eine kurze schwierige Phase haben wir gut überstanden. Am Ende war es ein verdienter Sieg", fasste FCA-Trainer Tobias Strobl das Geschehen zusammen.

