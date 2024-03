"Wir sind fassungslos": Vandalismus von FCA-Fans führt zu Zugausfällen

Ich bin selber ein großer FCA FAN und feuere unsere Mannschaft auch im Stadion mit an aber Pyrotechnik, Beschmieren, Zerstörung, Gewalt oder Pöbeleien sind für mich ein absolutes No Go und haben mit FAN sein nichts mehr zu tun. Solche gehören dauerhaft in kein Stadion mehr und da sollte der FCA auch endlich mal durchgreifen.

Es kann doch nicht sein, wenn wir Auswärts ein Spiel haben, das jeder denkt, oh Gott die Randalierer kommen.

