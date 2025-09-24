Fehlalarm am Königsplatz löst Einsatz aus

Ein Feueralarm hat am Mittwochmorgen für Aufregung am Augsburger Königsplatz gesorgt. Gegen 8.15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Eckgebäude in Richtung Bürgermeister-Fischer-Straße aus. In dem Haus befinden sich unter anderem ein Starbucks und ein Rewe-Markt. Das Gebäude wurde geräumt und von den Einsatzkräften überprüft. Nach Angaben der Polizei stellte sich der Alarm als Fehlalarm heraus. Nach kurzer Zeit konnten die Menschen wieder zurück in das Gebäude. (fla)

