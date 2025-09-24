Icon Menü
Fehlalarm am Königsplatz löst Einsatz aus

Fehlalarm am Morgen: Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwoch zu einem Gebäude am Königsplatz aus – Entwarnung folgte schnell.
Von Daniela de Haen
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zum Kö in Augsburg aus.
    Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zum Kö in Augsburg aus. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

    Ein Feueralarm hat am Mittwochmorgen für Aufregung am Augsburger Königsplatz gesorgt. Gegen 8.15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Eckgebäude in Richtung Bürgermeister-Fischer-Straße aus. In dem Haus befinden sich unter anderem ein Starbucks und ein Rewe-Markt. Das Gebäude wurde geräumt und von den Einsatzkräften überprüft. Nach Angaben der Polizei stellte sich der Alarm als Fehlalarm heraus. Nach kurzer Zeit konnten die Menschen wieder zurück in das Gebäude. (fla)

