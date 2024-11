Fehlalarm in Bankgebäude beim Augsburger Königsplatz

Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagvormittag in die Fuggerstraße gerufen worden. Einsatzort war die Filiale der Deutschen Bank, die sich dort an der Ecke zum Königsplatz befindet. Offenbar war dort eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Bald konnte Entwarnung gegeben werden.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, sei durch Reinigungsarbeiten eine Art Dampf entstanden. Dieser habe den Fehlalarm wohl ausgelöst. (ina)