Fehlende Flaschencontainer an der Windprechtstraße

Von einem Tag auf den anderen sind Anfang Juni die Flaschen- und Altkleidercontainer am Bahnhof Morellstraße verschwunden. Anwohner standen mit ihrem Altglas vor einer leergeräumten Fläche - viele ließen in ihrer Not ihr Flaschen einfach vor Ort stehen. Die Container wurden nicht auf Dauer entfernt sagt die Stadt auf Anfrage.

„Die Container der Windprechtstraße 1 mussten aufgrund einer Baustelle der Deutschen Bahn abgezogen werden. Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg (AWS) geht davon aus, dass die Container Mitte August 2025 wieder aufgestellt werden können“, heißt es von der Stadt.

Die Bahn schreibt auf Anfrage, in dem Bereich werde die Stützwand zwischen Straße und Gleisanlage saniert. Aus diesem Grund mussten in dem Bereich auch die Parkflächen für die Bauarbeiten gesperrt werden.

Die Straße bleibe befahrbar, die Arbeiten würden in der kommenden Woche beginnen und bis voraussichtlich Mitte Oktober 2025 andauern.

Für den Übergang finden sich die nächstgelegene Wertstoffinsel unter folgender Adresse: Windprechtstraße 32.