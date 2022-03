Das Nachtleben ist zurück: Augsburgs Partyszene nimmt Fahrt auf

Clubs und Bars dürfen seit Freitag wieder öffnen. Die Polizei vermeldet in Augsburg einen regen Zulauf von Nachtschwärmern und entsprechende Nebenwirkungen.

Das Augsburger Nachtleben kommt nach der Corona-Zwangspause wieder in Schwung. Die Einsatzzentrale der Polizei vermeldete am Wochenende ein spürbares Aufkommen von Partygängern, da Clubs, Diskotheken und Bars seit Freitag wieder öffnen dürfen. Bis in die frühen Morgenstunden zum Sonntag sei in der Stadt Betrieb gewesen, mit entsprechenden Nebenwirkungen, so die Polizei.

Augsburger Polizei meldet Zwischenfälle

In Clubs und Discos gilt 2G plus. Viele Feierwillige sehnen sich jedoch seit Monaten nach einer Rückkehr des Nachtlebens. Nach Angaben der Einsatzzentrale nähert sich die Partyszene, was Einsätze der Polizei angeht, vom Trend her schon wieder den Zeiten vor Corona an. Dieses Wochenende hätten die Beamten einiges zu tun gehabt. Vor allem zwischen alkoholisierten Nachtschwärmern sei es verbal und körperlich zu Reibereien gekommen.

Am Sonntag gegen 4 Uhr kam es vor einer Diskothek in der Ulmer Straße zu einer größeren Auseinandersetzung, so die Polizei. Zunächst verweigerte der Türsteher vier alkoholisierten Besucherinnen den Zutritt. Eine 30-Jährige war damit nicht einverstanden und ging auf ihn los. Die Frau musste von einer Polizeistreife gefesselt werden. Ebenso erging es einer 54-jährige Begleiterin, die die Beamten anging. Auch eine aggressive 35-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die drei Frauen mussten aufgrund ihres Verhaltens und ihres Zustands die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Gegen alle wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten und Körperverletzung ermittelt. (eva)