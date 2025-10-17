Fensterputz oder Einkauf gefällig? Augsburger Grünen-Stadtrat bietet sich Bürgern als Helfer an

Jetzt, liebe Leserinnen und Leser, ist es an der Zeit für ein bisschen Ehrlichkeit: Wann haben Sie zuletzt Ihre Fenster geputzt? Außerdem, die Hecke in Ihrem Garten: Die gehört doch vor dem Winter noch geschnitten. Sie können es nun beichten. Und gleich um Unterstützung fragen – bei Ihrem Grünen-Stadtrat Serdar Akin. Der hat nämlich eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Von seinem Geburtstag an – dem kommenden Dienstag – bis zum Ende des Jahres vermietet er: sich selbst. Sie haben richtig gehört. Sie können Ihren Augsburger Grünen-Stadtrat nach Hause bestellen und alles mit ihm machen. Naja, zumindest beinahe.

Die Idee dahinter: Akin will mit der Aktion „Rent-a-Stadtrat“ in unterschiedliche Lebenswelten eintauchen und vor allem, so sagt er: Zeit schenken. „Ich komme vorbei, helfe mit, packe an – egal ob beim Aufräumen, im Verein, im Garten, in einer sozialen Initiative oder einfach dort, wo Unterstützung gebraucht wird“, kündigt er an. Ziel sei es, Menschen zu begegnen, die sich engagierten oder einfach Hilfe im Alltag brauchten. Auf die Idee sei er vor Kurzem gekommen, sagt Akin. Normalerweise rufe er Menschen an seinem Geburtstag dazu auf, an einen wohltätigen Zweck zu spenden. Diesmal wollte er aber darüber hinaus gehen.

Augsburger Grünen-Stadtrat kommt zu Bürgern nach Hause und hilft

Die ersten Anfragen prasselten schon vor Aktionsbeginn bei ihm herein. „Am Donnerstag kam eine Dame auf mich zu, die Hilfe beim Ausfüllen eines Behördenformulars gebraucht hat“, erzählt Akin. Man habe sich zusammengesetzt und das Dokument in einer halben Stunde gemeinsam bearbeitet. Als Dank, so Akin, habe die Frau 20 Euro an die Tafel gespendet. Der Stadtrat betont aber, dass eine Spende nicht zwingend erforderlich sei. Eine entfernte Bekannte wünscht sich von Akin, in der Grundschule ihres Sohnes vorzulesen. „Ein weiterer Herr möchte einfach mit mir einen Kaffee trinken gehen und über Politik sprechen.“

Doch auch Akin hat seine Grenzen. „Eine Frau kam auf mich zu mit der Bitte, auf ihr Baby aufzupassen. Das überschreitet meine Kompetenzen“, sagt er und lacht. Auch bei handwerklichen Tätigkeiten, für die es eine ausgewiesene fachliche Expertise brauche, könne er nicht helfen. Ansonsten, ob nun Gartenarbeit oder der Einkauf für einen älteren Menschen, sei vieles vorstellbar. Also, liebe Leserinnen und Leser, falls Sie Bedarf haben: Haben Sie keine Scheu und holen Sie sich Ihren Grünen-Stadtrat ins Haus!