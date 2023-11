Augsburg

Fettspur mit Folgen: Berufsfeuerwehr rückt dreimal in die Altstadt aus

Plus Im Hunoldsgraben war es in den vergangenen Tagen mehrmals gefährlich glatt. Ein Stadtrat stürzte sogar. Die Polizei ermittelt gegen den Leiter eines Schnellrestaurants.

Von Ina Marks

Der Hunoldsgraben in der Augsburger Altstadt hat sich in den vergangenen Tagen mehrfach in eine Rutschbahn verwandelt. Teilweise war das Pflaster der Gasse zwischen Judenberg und Elias-Holl-Platz so gefährlich glatt, dass die Polizei sie zwischenzeitlich aus Sicherheitsgründen sperren musste. Dennoch stürzte ein Stadtrat dort auf seinem Fahrrad. Die Berufsfeuerwehr rückte am Wochenende dreimal aus. Hinter dem rutschigen Problem steckt die benachbarte Filiale von Burger King.

Das erste Mal war die Berufsfeuerwehr Augsburg am Freitagmittag im Hunoldsgraben im Einsatz, am Sonntag wurde sie am späten Vormittag und noch mal am späteren Abend alarmiert. In allen Fällen war offenbar aus dem Rückgebäude des Schnellrestaurants, das seinen Kundeneingang in der Maximilianstraße hat, Fett in den Hunoldsgraben ausgetreten und hatte sich dort verbreitet. Laut Polizei war wohl ein sogenannter Fettabscheider eines Restaurants ausgelaufen. Ja, man sei wegen Frittierfett gerufen worden, bestätigt Berufsfeuerwehr-Sprecher Anselm Brieger. Die Fettspur sei einen halben Meter breit und 15 Meter lang gewesen. Mit einem Spezialeinsatzfahrzeug, in Feuerwehrkreisen "Ölhexe" genannt, wurde die Gasse gereinigt. Wer als Erstes die Polizei über die fettige Glätte informiert hatte, war nach eigenen Angaben Stadtrat Peter Hummel.

